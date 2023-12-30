الاردن: 29 ألفاً و 879 طالباً وطالبة يتقدمون لإمتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تقدم نحو 29 ألفاً و 879 طالباً وطالبة لإمتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر 2023، فضلاً عن أن ذلك موزعين على جميع الفروع للتعليم الأكاديمي والمهني، فضلاً عن توزيع الطلبة المُسجلين وفقًا للفروع، فإن هناك 13410 طالبة في الفرع العلمي، إضافة إلى 15096 طالبًا في الفرع الأدبي، كما تقدم نحو 57 من الشرعي، على أن تم تقسيم باقي الطلبة وفقًا للفروع المختلفة في الوزارة.

توزيع قاعات الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المراكز التي يتم تقدم الطلبة في الدورة التكميلية بلغوا نحو 381 مركزاً امتحانيًا، على أن اشتملت على نحو 833 قاعة امتحانية، بجانب 42 قاعة احتياط مقسمة على جميع المديريات، لتكون مرحلة الثانوية العامة هي حلقة وصل لمستقبل الطلبة من أجل الإنتقال إلى المرحلة التعليمية الجديدة، مما يُعطي لهم معيار لتحقيق العدالة والإنصاف بين الطلبة وكافة فئات المجتمع الأردني.

إرشادات وزارة التربية والتعليم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الهامة للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لامتحانات التكميلي، من أجل سير الامتحانات بشكل ملائم وطبيعي على مدار فترة الامتحانات، إضافة إلى أنه يجب الالتزام بإحضار بطاقة الأحوال المدنية وكذلك جواز السفر الخاص بالطالب، وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف الخلوية وكذلك الساعات الإلكترونية إلى قاعة الامتحان.