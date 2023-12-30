يبحث العديد من العراقيين على الاستعلام عن كشوفات pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة عبر وزارة العمل العراقية حيث تم توفير منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق حيث يمكن الحصول على تلك الأسماء بعد توفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لشهر يناير لذلك سوف نشرح للجميع اليوم طريقة الاستعانة بمنصة مظلتي بالعراق للحصول على تلك الأسماء بكل سهولة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة

يمكن الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية وللاستعلام عنها يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق والاستعانة بتسجيل كافة الإجراءات والبيانات الشخصية المطلوبة للحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات تحت إشراف وزارة العمل العراقية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوزارة