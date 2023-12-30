زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة 100 ألف دينار عراقي وخمس فئات لها النصيب الأكبر من الزيادة

رسميًا في وقت سابق أعلن معالي الوزير أحمد الأسدي عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، حيث رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لمبلغ 500 ألف ينار عراقي، واليوم تم الإعلان عن خمس فئات هم الأكثر استفادة ن هذه الزيادة، فدعونا نوضح لكم متى تنزل هذه الزيادة وما التفاصيل الخاصة بها؟ كونوا معنا.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

مع انطلاق القانون الجديد للعمل، ستقوم العمل العراقية برفع رواتب المتقاعدين من مبلغ 400 ألف دينار لمبلغ 500 ألف دينار عراقي، حيث يرتفع الحد الأدنى للرواتب لكل متقاعد داخل الدولة، حيث وضح الوزير أن هناك أكثر من 6 مليون عامل بالعراق، ولم يسجل منهم للأسف غير نسبة 5% فقط، ولكن ما تسعى إليه الوزارة الآن هو تحقيق زيادة برواتب العمال المضمونين، وتأتي تلك الزيادة لتحسين أحوال المتقاعدين في العراق.. لذا قريبًا سيتم تطبيق هذه الزيادة.

فئات أكثر استحقاقًا لـ زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

بناء على ما صرحته الجهات المسؤولة فإن هناك فئات لها النصيب الأكثر من هذه الزيادة، حيث الفئات التي يقل راتبها عن مليون دينار عراقي سيتم دفع لها مبلغ 100 دينار عراقي، وللعلم أن المستفيدين من تلك الزيادة أغلبهم من طلاب المدارس والجامعات، وأيضًا الآباء والأمهات والأبناء، بجانب السيدات الغير متزوجات، أو المنفصلة والمطلقة التي لم تحصل على الرعاية بعد.

وفي انتظار الإعلان بشكل رسمي عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الفترة القادمة، بحيث يُنشر السلم ويتم العمل به فورًا، حيث الراتب التقاعدي يتم إيداعه باليوم الأول من بداية الشهر الميلادي.