دليلك الشامل للتعرف على كيفية التقديم على عدد كهرباء كودي والأوراق اللازمة له

تعمل المنصة الإلكترونية التي تم القيام بها من قبل الحكومة لوفير كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطنون وأن فائد هذا العداد هو الحد من انتشار سرقة التيارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقدم على عدد كهرباء كودي

التقديم على عدد كهرباء كودي

يسهل على الشخص التقدم لتركيب عداد كودي، والذي يعمل على الحفاظ على استهلال الشخص ومنع السرقة ويمكننا التقديم عليه من خلال توافر عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي ومنها التالي:

عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية التي ترغب في تقديم عداد لها.

نسخة من بطاقة الرقم القومي للمالك.

كما أنه لا بد من تقديم إيصال التليفون أو المياه أو الغاز.

لابد من دفع قيمة التقديم بمبلغ 50 جنيها.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي 2023

يمكننا أن نقوم بالتقدم للحصول على عداد كودي ويتم من خلال اتباع التالي:

في البداية الدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اختيار من خدمات العدادات.

لابد من توضيح كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

إرفاق كافة المستندات والأوراق اللازمة والتي تم التصريح عنها في الفقرة السابقة.

الضغط على إرسال الطلب حتى يتم التأكد من صحة جميع البيانات.

يلزم إدخال كود الطلب الخاص بك.

يتم النقل على زر تقديم.

كيفية متابعة طلب التقديم على عداد كودي من خلال المنصة الموحدة

يمكننا أن نقوم بمتابعة الطلب التي تميت الرسالة للهيئة للحصول على عداد ويتم من خلال التالي: