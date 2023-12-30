رقم الدعم الفني منصة مدرستي تسجيل دخول نتائج الطلاب في السعودية

يرغب الكثير من الطلبة في معرفة الرقم الخاص بالدعم الفني لمنصة مدرستي، لان من خلال هذا الرقم يستطيع الطلاب وا أولياء أمورهم عن تقديم بعض الصعوبات التي يواجهنها أثناء الدخول إلي النظام الأساسي مدرستي، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة الإجراءات التي يجب أن يفعلها الطلاب وذلك لتسجيل الدخول إلي منصة مدرستي الإلكترونية في الخطوات الأتية ابقوا معانا.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

بعد كثر تتداول الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود دعم يقوم باستقبال استفسار الطلاب بالعملية التعليمية، فقد صرحت وزارة التعليم السعودية عن وجود رقم للدعم الفني لمنصة مدرستي من خلاله يستطيع الطالب وا أولياء الأمور وأعضاء العملية التعليمية التواصل مباشرة ألا وهو 920033988، وأيضا هاتف وزارة التعليم لدعم منصة مدرسي وهو 19996.

ماهو الدعم الفني الذي يبحث عنه الكثير من الطلاب

صرحت وزارة التعليم في المملكة السعودية عن تقديم الدعم الفني بمنصة مدرستي وذلك من اجل استقبال كل ما يعيق الطلاب وا أولياء أمورهم والمعلمين التربويين في العملية التعليمية حيث من خلال هذه المنصة يتم الرد مباشرة علي أي استفسار خاص بالعملية التعليمية من خلال الدخول والتسجيل المنصة في الخطوات الأتية تابعونا.

خطوات التسجيل علي منصة مدرستي