دليلك الشامل للتعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث في العراق 2024

يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، حيث سيطرت حالة من القلق على جميع الطلاب بسبب انتظارهم لظهور نتائج الاعتراضات، وتم التقدم باعتراض على نتيجة بعض من الموادمع دفع رسوم الاعتراضات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي موقع نتائجنا.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي موقع نتائجنا

حدثت مفاجأة لبعض من الطلاب بسبب الدرجات التي حصلوا عليها، لذلك طالب الكثير بتقديم اعتراض على الدرجات في بعض من المواد ووافقت وزارة التربية والتعليم على فتح باب الاعتراضات، وأنه لا بد من تقديم رسوم للمادة المعترض عليها 100 دينار عراقي لكل مادة.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على النتائج بعد ان يتم الاعلان عن ظهورها من الوزارة من خلال ان يتم اتباع التالي:

الضغط على موقع نتائجنا.

ثم يتم اختيار زر نتائج الاختبارات.

حدد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث.

كتابة كل من الرقم الامتحاني واسم المحافظة.

الضغط على زر بحث.

يتم الانتظار لعدد من الدقائق لحين الاعلان عن النتائج، كما انه لا بد من أن يتم التأكد من البيانات التي تخص الطالب والتي تم ادخلها للموقع.

هل الاعتراض مجدي لبعض الطلاب

نعم، بعدما يتقدم بعض الطلاب باعتراض على نتيائجهم وأنهم غير راضيين عنها، فسوف تقوم الوزارة من التأكد من صحة الدرجات التي حصلوا عليها من خلال مراجعة بيانات الطالب وأنه لا يوجد أي تشابه في الأسماء قد يؤدي إلى حدوث خطأ في النتيجة، كما يتم إعادة رصد الدرجات مرة أخرى وتصحيحها في حالة وجود خطأ، وعند إثبات أي خطأ في البيانات،سيتم تعديل الدرجات الخاصة بالطالب وقبول الاعتراض المقدم منه، والاعلان مرة آخرى عن النتيجة الصحيحة.