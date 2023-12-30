كم باقي نزول معاش الضمان الاجتماعي 1445 sbis.hrsd

بدأ العد التنازلي للدفعة الخامسة والعشرين من المعاش الضمان الاجتماعي المطور، المقررة في شهر يناير 2024. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتجديد تذكير المواطنين المستفيدين من الضمان المطور بتاريخ إيداع المعاش الشهري. يعتبر هذا المعاش دعمًا حيويًا يساهم في تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة، حيث يوفر المبلغ المالي اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية. وتأكدت الوزارة من استمرارية زيادة المعاش التلقائية لجميع المستفيدين، مؤكدة على التزامها بتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية بشكل ثابت الموعد الخاص بصرف معاش الضمان الاجتماعي والذي يكون شهريًا لجميع المستفيدين والمستحقين ويُنفذ إيداع الدفعات المالية في حسابات المؤهلين والذي يتم ابتداءً من بداية كل شهر ميلادي. وبالتالي، نوضح أن التأخير في إيداع الدعم قد ينجم عن اختلاف البنك المسجل لحساب الفرد ومن المتوقع أن يتم إيداع المخصصات المالية للضمان الاجتماعي بموجب شهر يناير في الإثنين القادم، الذي يوافق أول أيام الشهر الميلادي. يشمل هذا الإيداع الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها بنسبة 20% اعتبارًا من نوفمبر الماضي.

استعلام أهلية ضمان الاجتماعي

يعلن عن نتائج الأهلية في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وقد تم الإعلان عن نتائج الأهلية بالفعل منذ ما يقارب ثلاثة أيام، حيث حل يوم 27 ديسمبر 2023. إضافةً إلى ذلك، يُمكن للمستفيد تحديث بياناته في الملف الموحد من تاريخ 28 حتى تاريخ 4 من كل شهر، مما يتيح له الفرصة للتأكد من دقة واكتمال معلوماته وفي إطار تيسير العملية للمستفيدين، قامت وزارة الموارد البشرية الاجتماعية بالكشف عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعرفة نتائج الأهلية بطريقة إلكترونية. على سبيل المثال، يتضمن الإجراء