وزارة الهجرة العراقية|.. خطوات تحميل أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023 بصيغة الـPDF

أصدرت وزارة الهجرة العراقية يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من ديسمبر 2023، إعلانًا حول الوجبة الجديدة رقم 32، التي تشمل أسماء منحة المليون ونصف للعائدين في عام 2023، حيث شملت أكثر من ثماني آلاف أسرة عراقية، بدأت عملية الصرف منذ اليوم السابق باستخدام البطاقات الذكية، وقد بدأ المواطنون الذين تم ذكر أسماؤهم في قائمة المستحقين في استلام المبالغ المالية.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

أعلنت السيدة إيفان جابرو، وزيرة الهجرة العراقية، عن إصدار الوجبة الثالثة لأسماء منحة المليون ونصف للعائدين في عام 2023، حيث تستهدف 8536 أسرة عراقية عائدة إلى منازلها ومناطقها الأصلية، تأكدت الوزيرة من صرف المبالغ المالية اعتبارًا من الأمس، حيث ستودع في البطاقات الذكية للعائلات أو رب الأسرة، ويتم اختيار أسماء المستحقين بعد فحص دقيق لقواعد البيانات الخاصة بوزارة الهجرة، ومن ثم التنسيق مع وزارة المالية لصرف المبالغ المستحقة للوجبة 32.

تحميل أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

يمكنك الآن استعراض الأسماء المدرجة في الوجبة 32 من المستفيدين من منحة النصف مليون للعائدين إلى العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الهجرة العراقية.

2. انقر على أيقونة “وجبات المنح المالية للنازحين”.

3. قم بتنزيل ملفات الـ PDF للوجبة الأخيرة.

4. بمجرد تحميل الملفات، ابحث عن اسمك ضمن قائمة المشمولين في منحة المليون ونصف.

وزارة الهجرة تعمل عبر تلك البرامج الإعانية على دعم العائدين إلى العراق، بهدف مساعدتهم في بناء حياة كريمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد.