ما هو سعر الذهب اليوم: ارتفاع غير مسبوق لعيار 21 وأهم العوامل التي أدت إلى ذلك

ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب مما جعل الكثيرون يبحثون عنه باستمرار، فقد حقق سعر الذهب هذه الأيام ارتفاع كبير جدا، حيث تجاوز عيار 21 أكثر من 3000 جنيها، وهذه نتيجة لارتفاع يعر المعدن الأصفر العالمي كما صرح بذلك سكرتير عام شعبة الذهب السابق لأحد الصحف المصرية، فقد جاء ذلك مع ارتفاع تداول الذهب في السوق المحلي، حيث اتجه كثير من المستثمرين إلى ادخار الذهب لتأمين المستقبل، ومن خلال تقريرنا نبين كم بلغ سعر الذهب اليوم.

كم بلغ سعر الذهب اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023

شهد اليوم حَراك كبير غير مسبوق لسعر الذهب، وفي الغالب يرجع ذلك ليس فقط للحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأثره، إنما يرجع أيضا إلى شراء الذهب من قبل التجار والمستثمرين بكميات كبيرة بزعم تأمين المستقبل، فقد بلغ سعر الذهب اليوم 30 ديسمبر 2023 حسب نوعه كالتالي:

عيار الذهب سعر الجرام 24 3663 جنيهًا 21 3205 جنيهًا 18 2747 جنيهًا الجنيه الذهب 25650 جنيهًا

توقعات حول أسعار الذهب في 2024

يرجع هذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث وصل إلى 2062 دولارًا في نهاية عام 2023.

زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.

نقص المعروض من الذهب، حيث تنخفض كميات الذهب المستخرجة سنويًا.



بناءً على هذه العوامل، فمن المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع في المستقبل، خاصةً في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة، وقد يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيهًا أو أكثر في عام 2024.

ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على سعر الذهب في المستقبل، مثل:

انخفاض أسعار الفائدة.

زيادة المعروض من الذهب.

إذا حدث أي من هذه العوامل، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الذهب.