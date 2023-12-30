ألف مليون مبروك|.. إليك رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023 – 2024 وخطوات الحصول على النتيجة

إليك رابط نتائج الثانوية العامة في قطر للعام الدراسي 2023-2024، حيث ينتظر آلاف الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول، ويقدم هذا المقال إرشادات حول الطريقة البسيطة والسهلة للوصول إلى النتيجة، لتسهيل هذه العملية على الطلاب وتخفيف الجهد.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023 – 2024

فتحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطر باب الوصول إلى نتائج الثانوية العامة بطريقة سهلة، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي.

2. اختيار خيار “نتيجة الثانوية العامة” من الصفحة الرئيسية.

3. إدخال الرقم الشخصي للطالب وتسجيل رقم الجلوس.

4. النقر على “الحصول على النتيجة” لرؤية النتيجة فوراً.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في قطر

أفصحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، والذي سيكون يوم الخميس، 28 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وستكون النتائج متاحة عبر بوابة معارف، وتتمنى الوزارة التوفيق لجميع الطلاب في تحقيق النجاح المأمول.

نتائج امتحانات الثانوية العامة بقطر

أدى طلاب الثانوية العامة في قطر امتحاناتهم في شهر ديسمبر الماضي، حيث كانت الاختبارات مناسبة من حيث الصعوبة، وعبر الطلاب عن إيجابية تجربتهم الامتحانية، وتضمنت المواد التي تم امتحانها مواضيع مثل الرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية، ونجح الجميع في اجتياز الاختبارات بنجاح، ويعزى ذلك إلى جهود وزارة التربية والتعليم القطرية في ضمان سلامة الاختبارات وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.