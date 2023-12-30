سارع بالتقديم قبل أي حد .. التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي والأوراق المطلوبة

أعلنت الحكومة العراقية عن تقديم منحة 450 ألف دينار عراقي وذلك لبعض من المواطنين للعمل على مساعدتهم في مستوى المعيشة الخاص بهم ومساعدتهم على العيش بحياة كريمة والتخطي بالظروف الصعبة ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في منحة 450 إلف دينار عراقي.

كيفية التسجيل في منحة 450 ألف دينار عراقي

يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين التقدم للحصول على منحة 450 ألف دينار والذي يتم من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

النقر على رمز التحقق الذي يرسل على الهاتف.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المناسب لها.

إرفاق المستندات المطلوبة ولا بد من التأكد منها.

الضغط على زر إرسال الطلب.

أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على منحة ال450 دينار عراقي

صرحت الوزارة المختص عن انه لابد من تقديم بعض من الأوراق حتى يتم التقدم علي المنحة المعلن عنها ومنها التالي:

نسخة من الهوية الوطنية.

كما انه لابد من تقديم شهادات الجنسية.

صورة حديثة للشخص المتقدم.

بالإضافة لتقديم البطاقة التموينية للمتقدم.

نسخة من السجل المدني.

الاستعلام عن المنحة عبر مظلتي

يسهل علينا ان نقوم بالاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على تفاصيل المنحة من خلال التالي: