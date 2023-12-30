اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “هنـــا” .. الوجبة التاسعة والأخيرة بالعراق 2024

يتجه الكثير من المواطنين في العراق نحو البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذا يعود إلى أهمية هذه المبادرة كإحدى البرامج الرئيسية التي تقوم بها الحكومة العراقية لتقديم الدعم للأسر المستحقة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لمساعدة الأفراد والأسر الذين يحتاجون إلى دعم خاص، وهو أمر يكتسب أهمية بالغة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، وفي لحظات الضيق المالي، يظهر الحظ السانح للمستحقين حيث يتاح لهم التقديم للحصول على الدعم من خلال وسيلة فعّالة تمثلها منصة “مظلتي”، مما يسهم في تسهيل عملية التواصل وتقديم الطلبات بشكل فعّال وميسّر، مما يسهم في تحسين العملية الإدارية وضمان وصول الدعم إلى من يحتاجون إليه بشكل فعّال.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تُعد منصة “مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة” المسؤولة الرئيسية عن دعم الأسر في العراق، حيث تُخصص رواتب شهرية للأسر غير القادرة والمحدودة الدخل، وتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اهتمامًا خاصًا في تسهيل عملية التقديم وتوفير المساعدة للمتقدمين من خلال المنصة.

للاستعلام عن القبول، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر “مظلتي“:

قم بتسجيل حساب جديد على المنصة.

ابحث عن “برنامج الرعاية الاجتماعية” وانقر عليه.

اختر رقم الوجبة المرغوبة للاستعلام.

ابحث في قوائم المستحقين باستخدام الرقم الوطني الخاص بك.

يمكنك الآن التسجيل للحصول على الرعاية الاجتماعية والحصول على دعم مالي من الدولة، ويشترط للحصول على الدعم مراعاة الشروط التالية: