عاجل.. أسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلبة في الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن اسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلبة في جميع مدن ومحافظات الكويت، فضلاً عن أن النتائج شملت جميع الأسماء الذين خاضوا هذه الإمتحانات، حيث إنها بدأت في 17 من شهر ديسمبر الجاري 2023 واستمرت إلى 7 أيام متواصلة، بما شمل صفوف التعليم الإبتدائية والمتوسطة والثانوية وكافة المراحل الأخرى، لهذا سنوضح لكم كيفية استخراج هذه الأسماء لكي يتعرف عليها الجميع.

طريقة الإستعلام عن أسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلبة في الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن جميع الأسماء التي قامت برفع النتائج في دولة الكويت، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الكويتية.

الضغط على أيقونة “المرحلة الدراسية”.

ومن ثم يتم تحديد الفصل التي ترغب فيه.

ليتم نزول جميع الأسماء الخاصة بكافة الإمتحانات.

عدد المدارس التي رفعت النتائج في الكويت

ولكي تتمكن من معرفة الأسماء التي قامت برفع النتائج في دولة الكويت، عليكي اتباع ما يلي:-