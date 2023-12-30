كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق استعلم عليها عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق هو أكثر ما يبحث عنه المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ويأتي ذلك بسبب أهمية دعم الرعاية للمواطنين العراقين، لذلك تحرص الحكومة العراقية دائمًا على تقديم هذا الدعم لمستحقيه، فهي تقوم بعمل مراجعات لجميع المستفيدين من الدعم لكي يصل هذا الدعم للفئة الأشد احتياجًا، ومن خلال الأسطر القادمة نبين ما تم حول الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية ي العراق.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. التحريك إلى أسفل والضغط على برامج الحماية الاجتماعية. ومن ثم اضغط على الوجبة الأخيرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. في حالة رفع كشوفات المشمولين بالرعاية على المنصة، يمكنك تحميلها بصيغة pdf بالضغط عليها. ابحث في الملفات على من تريد الاستعلام عليه، حيث تجد حالة الاستحقاق وقيمة الدعم.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق موقع وزارة العمل

يستطيع أي من المستفيدين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. أعلى الصفحة اضغط على الرعاية الاجتماعية. اضغط على المشمولين في الوجبة الأخيرة. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة.

في حالة رفع نتيجة المشمولين على الموقع يعرض لك حالة الشخص الذي تستعلم عنه وقيمة الدعم له.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عما قريب، فلم يبقى إلا وقت يسير لتظهر النتيجة، ويمكنك الاستعلام عنها بأي من الطرق السابقة، لتتمكن بعد ذلك من الحصول على الدعم من مَكِنَة الصرف الآلي.