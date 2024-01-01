“ببلاش” سيارة سيدان BYD F3 الجديدة بسعر صادم في عام 2024

في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من السيارات الخرافية، وكان هذا مع فترة انتقال الأسعار، في هذه الظروف احتار بعض فئات المجتمع في الحصول علي سيارة بإمكانيات مناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية المارة عبر البلاد، فجاءت شركة BYD الشهيرة بأقوي السيارات من نوع السيدان، هذه السيارة التي تقارن بالفئة الحديثة إلي الفئة بالاقتصادية مقارنة بسعرها، وكذلك انتقالها من فئات السيارات الاقتصادية إلي السيارات الحديثة من حيث ألإمكانيات والأداء المبهر والرائع، صديقتنا اليوم هي سيارة BYD f3 من نوعية سيدان، تميزت بمحرك قوي وأداء مقبول بالإضافة إلى شكلها المعدل، صاحب المعادلة الصعبة في الجمال والشراسة، الآن بي واي دي في سوق السيارات الحديثة بسعر اقتصادي جداً.

مميزات سيارة بي واي دي f3 الحديثة 2024

افتتحت شركة BYD عامها الجديد بسيارتها f3 الشهيرة التي حظت بشهرة كبيره في الفترة الأخيرة، إذا كنت تريد سيارة اقتصادية وعملية للانتقال إلى العمل والسفر إلي مسافات بعيدة، بالإضافة إلي تميزها بوسائل أمان عديدة، كذلك اتساع في الركوب والنزول من السيارة مع مقاعد مريحة عائلية، والآن تابعوا معنا مواصفات السيارة الداخلية.

السيارة لديها نوعين من الفئات الأكثر شهرة

النوع المناويل: وهذا يحمل خمس غيارات للسعرات الناقلة

النوع أوتوماتيكي: لسهولة القيادة والسرعة والسلاسة علي الطريق

سعر السيارة اقتصادي جداً مقارنة بامكانياتها

تأتي السيارة بقوة 108 حصان أو ما يسمي horse power

تأتي صديقتنا اليوم بعزم دوران أمامي وخلفي يقدر بعدد 145 نيوتن

تعد من اكثر السيارات الموفرة لاستهلاك البنزين مقارنة مع الفئة المنافسة لها.

سعر سيارة BYD f3 الجديدة 2024

يختلف سعر سيارة f3 حسب الفئة التابعة لها فجاءت السيارة المناويل بسعر وكذلك السيارة الاوتوماتيك بسعر، وفي الحالتين لا يوجد فرق كبير في السعر، يمكنك اختيار النوع المناسب لك من حيث التفضيل الشخصي.

سعر سيارة BYD f3 المانويل بمبلغ وقدرة 490 ألف جنيهاً

سعر سيارة BYD f3 الأوتوماتيك بمبلغ وقدرة 510 ألف جنيهاً

والجدير بالذكر أن أسعار السيارات الحديثة متغيرة من حين إلي اخر، فلأسعار المكتوبة أعلاة كانت تبقا لأخر الأخبار الحديثة في الوقت الحالي، لذلك من المتوقع مصادفة تغيير في سعر السيارة بفارق بسيط.