“ظهرت الآن” نتائج الطلاب بالرقم المدني (صفوف النقل) عبر رابط المربع الالكتروني للنتائج results. gov. moe. kw

انهت وزارة التربية بالكويت من رفع نتائج لصفوف النقل وذلك عن طريق رابط المربع الالكتروني ويتمكن الان الطلاب من معرفة اسماء المدارس التي رفعت النتائج عن طريق الرقم المدني للطالب، رابط المربع الإلكتروني هو المصدر الأساسي للحصول على النتائج الرسمية في الكويت.

استخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني

لا داعي للقلق بشأن استخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني في 2024. يُسهّل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية هذه العملية. اتبع الخطوات البسيطة التالية للوصول إلى نتائجك بسرعة:

قم بزيارة رابط المربع الإلكتروني.

أدخل الرقم المدني الخاص بك دون الرقم التسلسلي.

اضغط على كلمة “عرض النتائج”.

ثم عرض الشهادة

كما يمكنك معرفة المدارس التي رفعت النتائج عن طريق الضغط على احصائيات المدارس.

وإذا كنت من الطلاب غير محددي الجنسية، يمكنك الاستفادة من خدمات إضافية عبر المربع الإلكتروني. بالإضافة إلى استخراج النتائج، يمكنك الاطلاع على الإحصائيات وتحميل النتائج بسهولة. توفير خدمات شاملة يجعل المربع الإلكتروني وجهة مفضلة للعديد من الطلاب.

رابط المريع الالكتروني للنتائج

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم الدراسية في الكويت بالرقم المدني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية وموقع المربع الإلكتروني.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية: https://www.moe.edu.kw/

رابط موقع المربع الإلكتروني: https://results.moe.edu.kw/

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت بالرقم المدني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية:

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

اضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”.

أدخل الرقم المدني للطالب.

أدخل الرقم المتسلسل للطالب.

اضغط على زر “بحث”.

وسيتم عرض نتائج الطالب على الشاشة، بما في ذلك درجات المواد الدراسية، والتقدير العام، وعدد الغيابات.