عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدًا في هذه المحافظة بالعراق لهذا السبب

تم الإعلان بشكل رسمي منذ لحظات عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في مدارس أحد المحافظات العراقية، حيث أعلن محافظ هذه المحافظة عن وقف الدوام للجميع غدًا باستنثاء الدوائر الخدمية لسبب ما، فدعونا نوضح لكم في تقرير اليوم سبب التعليق وما هي المحافظة التي تم تعليق الدوام الرسمي بها؟ فضلًا كونوا معنا.

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد

قرر محافظ محافظة نينوي وقف الدوام الرسمي في كل الدوائر الحكومية غدًا في جميع أنحاء المحافظة عدا الدوائر الخدمية في المحافظة غدًا الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2023، والسبب وراء وقف الدوام الرسمي هو أعياد أخواننا المسيحين.

حيث وضح معالي المحافظ الحقوقي عبد القادر الدخيل بأنه تم منح يوم الأحد عُطلة، بسبب عيد الميلاد المجيد، بل وإعطاء فرصة لأخواننا المسيحين، كي يحتلفلوا برأس السنة الميلادية، وهذا التعطيل في عموم محافظة نينوي استثناء للدوائر الخدمية فقط

إجازات عام 2024 في العراق

تقرر رسميًا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بمحافظة نينوي بعموم المحافظة، وبالنسبة لإجازات عام 2024 فهي تقريبًا نفسها إجازات عام 2023 والأعوام الماضية، حيث تأتي الإجازات في عام 2024 على النحو التالي: