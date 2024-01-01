“بدأ العد التنازلي” .. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 لشهر يناير 2024 .. خدمة المستفيدين تجيب
موعد صرف حساب المواطن
أعلنت خدمة المستفيدين عن موعد صرف الدفعة الـ 74 من برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2024، حيث يعتبر حساب المواطن برنامج اجتماعي مهم في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة وتحسين مستوى دخلها خلال فترات التقلبات الاقتصادية، كما يُقدم البرنامج دعماً مالياً شهرياً للمستحقين وفقاً للشروط والضوابط المعلنة، ويُعتبر هذا الدعم مساهمة فعالة في تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغوط المالية على الأسر في المملكة.
كيفية الإستعلام عن أهلية حساب المواطن
هناك بعض الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها ممن تم صدور الأهلية لهم من المستفيدين من برنامج حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم المادي إلكترونياً، ومن تلك الخطوات الآتي:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.
- اختر “دراسة الأهلية”، ثم انقر على “استعلام”.
- ستظهر لك نتيجة الاستعلام، توضح ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الأهلية أم لا.
موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير 2024
يتم صرف دعم حساب المواطن بشكل منتظم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تقديم الميعاد أو تأخيره إذا كان ذلك اليوم هو يوم إجازة رسمية، ولذلك فإن ميعاد صرف حساب المواطن لشهر يناير سوف يكون يوم 10 من شهر يناير 2024.
شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن
- شرط على المتقدم أن يكون من أصحاب الجنسية السعودية.
- أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة المعلنة من قبل الوزارة.
- أن يكون المتقدم لا يتعدى دخله الشهري الحد الأقصى للمرتبات المعلن والمسموح من قبل الوزارة.
- إرفاق كل المستندات والأوراق المطلوبة اللازمة في البرنامج.
- شرط أن يكون المتقدم ملتزم بكل التعليمات والشروط واللوائح التي يضعها البرنامج لكي يستحق الدعم.
- شرط على المتقدم أن لا يكون مقيم في دور الإيواء التابعة للحكومة.