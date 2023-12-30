أخيراً هتحلو وتُفرج .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 جميع المحافظات شوف اسمك بسرعة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ، تعتبر من أكثر المواضيع التي يهتم بها المواطنين العراقيين خلال هذه الفترة، تعتبر هذه المبادرة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في دولة العراق ومراقبة الارتفاع الرهيب على جميع أسعار السلع والمنتجات ومساعدتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها عدد كبير من الأسر العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

بدأ البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 للحصول على الرواتب الشهرية للعائلات الأكثر احتياجا في العراق، ويتم الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال هذه الخطوات:

التوجه إلى الموقع موقع منصتي.

ثم نحدد كلمة برنامج الرعاية الاجتماعية.

إضغط عليها واكتب رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اذهب إلى الصفحة التي بها قوائم المستحقين عليك بتنزيلها.

ابدأ بكتابة أسمك بإستخدام الرقم الوطني وأبحث عنه.

شروط التسجيل في برنامج الحياة الاجتماعية

بعد أن تعرفنا على طريقة الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية للوجبة المراد الاستعلام عنها إليكم أهم الشروط المؤهلة للتسجيل:

يلزم على المتقدم الرجل في التسجيل أن يكون عراقي الجنسية.

شرط أن يكون مقيم داخل العراق ولا يملك أي دخل ثابت.

لا يكون لديه اي عقارات أو أصول.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم من الرجال عن 60 عام وأن يتراوح عمر السيدة ما بين 15 سنة إلى 55 سنة.

الأوراق المطلوبة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024