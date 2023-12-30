فرصة العمر .. رابط التقديم على المنحة الجديدة في العراق 2024 منحة 450 الف دينار عراقي

تسعى الحكومة العراقية خلال الفترة الأخيرة إلى تحقيق أكبر قدر من الدعم لجميع المواطنين في كل محافظات العراق من أجل المساعدة على مواجهه المعيشة الصعبة التي تواجهها البلاد، كما أنها تسعى في تقديم الكثير من المنح المالية التي توفرها لكافة الفئات، فمن ضمن هذه المنح برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر أهم مبادرة قدمتها الحكومة العراقية لكي يستفيد منها الكثير من الاشخاص في العراق، حيث بلغت قيمة المنحة في الوقت الحالي إلى 450.000 دينار عراقي وسوف نتناقش معكم جميع التفاصيل الخاصة بذلك تابعوا معنا.

رابط التقديم على المنحة الجديدة في العراق 2023

يمكن الإستفادة من هذه منحة المهمة بعد استفتاء عدد من الشروط اللازمة، كما أن عملية التقديم في هذة المنحة تتم عن طريق الإلتزام بعدد من الخطوات وجاءت كالاتي:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق.

كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية إلى الصفحة التالية داخل الموقع.

كتابة كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم في الحقول المخصصة لذلك مع التأكد من صحة هذه المعلومات.

يتم إحضار جميع الأوراق المطلوبة من المتقدم.

ثم الضغط على خانة إرسال الطلب بعد التأكد من هذه الأوراق المستندات.

شروط التقديم على منحة 450 ألف دينار عراقي

تتوافر عدد من شروط التقديم على منحه 250 ألف دينار عراقي وجاءت هذه الشروط فيما يلي:

إحضار جميع المستندات المطلوبة مع أهمية التأكد من صحتها.

يجب أن تكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد أو أكثر

ينبغي أن لا يكون لدى المتقدم أي دخل محدد أو راتب حكومي.

يلزم أن يكون الشخص المتقدم من الجنسية العراقية وأن يكون مقيم بشكل دائم في العراق.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة الـ 450 الف دينار عراقي