“كشوفات الوجبة الاخيرة pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 جميع محافظات العراق

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كشوفات الرعاية الاجتماعية التي أصبحت من أكثر الأمور بحثًا في مختلف محافظات العراق، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل العمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على منحة الرعاية الاجتماعية التي تُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المستفيدين في دولة العراق، وفي ذلك سنوضح لكم كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية، ليتعرف عليها الجميع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

وحتى يسهل القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية والمشمولين في المنحة المقدمة، يجب اتباع ما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

بعدها يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

وعليه يتم القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

على أن يتم اختيار منحة الرعاية الاجتماعية في العراق.

إدخال باقي التفاصيل الخاصة بالشخص المستفيد.

ليتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية.

شروط التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك بعض الشروط من أجل التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية بالعراق، كما على النحو التالي:-