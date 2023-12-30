استعلم الآن عن نتائج المراحل المتوسطة في الكويت عبر موقع الوزارة بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، يوم السبت 30 ديسمبر 2023، عن نتائج الطلاب في الكويت للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024. وبحسب مصادر رسمية، فقد تم رفع النتائج في أكثر من 47 مدرسة حتى الآن، وأتاحت وزارة التربية الكويتية النتيجة على اكثر من منصة، حيث يمكنك الاستعلام على النتيجة من خلال موقع الوزارة أو من خلال موقع المربع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024 عبر موقع وزارة التربية الكويتية

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية الكويتية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الكويتية على الإنترنت. اضغط على قائمة الطلاب الموجودة أعلى الصفحة. ومن ثم قم بالضغط على نتائج الطلاب في الكويت من الخيارات المعروضة بالقائمة المنسدلة. قم بتحديد الصف الذي تريد الاطلاع على نتائجه(ابتدائية – متوسطة – ثانوية). اكتب الرَّقَم المدني للطالب في المكان المخصصة له. اكتب الرَّقَم التسلسلي في المكان المخصص له.

اضغط على بحث عن نتيجة الطالب المراد الاطلاع على نتيجته ليعرض أمامك النتيجة بجميع تفاصيلها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024 عبر موقع المربع الإلكتروني

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع المربع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المربع الإلكتروني على الإنترنت. اكتب الرَّقَم المدني للطالب في المكان المخصصة له. اكتب الرَّقَم التسلسلي في المكان المخصص له. اضغط على بحث عن نتيجة الطالب، حيث ستعرض أمامك النتيجة بجميع تفاصيل المواد.

في الختام تأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح، كما يمكنك طبعة النتيجة من على الموقع.