“قربت تقبض خلاص!!”.. جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024 وموعد الصرف

جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024، تم الكشف عن جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024 من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الساعات الماضية، وحاليا ينتظر ملايين المواطنين صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024 حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات البيت الاساسية، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024

وعن جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024، فمن المقرر أن تزيد المعاشات بقيمة 15% وفقا لتصريحات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في وقت سابق، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، في أول يناير 2024، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش نحو 10080جنيه بدلاً من 8720 جنيه، كما أعلنت الهيئة عن أنها مستعدة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، ابتداءًا من يناير المقبل، ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، ليكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من الأول من يناير 2024، نحو 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، والحد الأقصى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

كما قد اقترب موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2024، لتستمر لمدة 6 أيام، تنتهي في 6 يناير 2024، وفقا لما صرح به عدد من المسئولين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.