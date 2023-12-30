التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة | بحث اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة spa gov iq

يتساءل الكثير من الأشخاص حول كيفية التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة كون هذا الدعم قد غير من حياة الكثير من الأشخاص، لا سيما أن وزارة العمل العراقية قد قررت أن تقدم لجميع مواطنيها الذين يعانون من قلة توافر الأموال ذلك الدعم الذي يساعدهم على استكمال احتياجاتهم الأساسية والحياتية من مأكل وملبس ومشرب، ومنها وجدنا الكثير يتساءل حول كيفية التسجيل في هذا الدعم وكذلك ما هي شروط الانضمام في الرعاية الاجتماعية العراقية.

التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

بعد النجاح الباهر الذي حققه الدعم المقدم من وزارة العمل العراقية فيما يخص المشمولين الذين أصبح لهم حق الحصول على الدعم المالي المقدم خصيصا لأجلهم، وجدنا أن الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يحيوا بشكل آدمي يبحثون عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، حيث إن وزارة العمل لم تترك بندا دون توضيح وخاصة أن الشروط كلما توفرت في شخص المتقدم كلما كانت نسبة نجاح الانضمام أكبر.

على أن تتلخص شروط التقديم على هذا الدعم فيما يلي

لا بد من أن يتم رفع صورة من البطاقة الوطنية الخاصة بالمتقدم وتكون سارية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 15 ولا يزيد عن 60 سنة.

لا بد من أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم داخل حدود الدولة.

أما فيما يخص عمر النساء لا بد من ألا يقل عن 15 ولا يزيد عن 55 سنة.

كذلك يفضل ألا يكون سبق للمتقدم الحصول على أي دعم من قبل.

خطوات الانضمام لدعم الرعاية الاجتماعية العراقية

على الرغم من ارتفاع معدلات بحث المواطنين العراقيين حول شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة إلا أن البحث لم يتوقف بمجرد عرض هذه الشروط، حيث إننا وجدنا ارتفاع معدلات البحث أيضا عن الخطوات التي من خلالها ينجح المواطن في التقديم للحصول على هذا الدعظ.

على أن تتلخص خطوات التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية فيما يلي