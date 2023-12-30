umbrella.. كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2023 أخر الوجـبات منصة مظلني

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق الكثير من العراقين يرغبون في الاطلاع على أسماء الأشخاص الموجودين في كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث منحتهم منصة مظلتي هذه الخدمة بشكل إلكتروني، وبإمكان الأفراد الاطلاع على الأسماء بعد أن يتم التحقق من توافر الشروط المطلوبة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وفي السطور القادمة سنوضح كيفية الاستعلام.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة

بإمكانك الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق والمقرر صرفها في بداية شهر يناير لعام ٢٠٢٤ من خلال استخدام المنصة الإلكترونية منصة مظلتي، وذلك من خلال استيفاء الأحكام والمعايير المطلوبة للحصول على الدعم، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، وأهم الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية هي:-

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يكون سن المتقدم خمسة عشر عام ولا يزيد عن خمسة وخمسون سنة، وذلك خاص بالسيدات، أما بالنسبة

للرجال فالحديد الأدنى للسن هو ١٨ سنة والحد الأقصى هو ٦٠ سنة.

عدم امتلاك المتقدم عقارات أو اصول، أو حتى حساب بنكي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوزارة

لكي تستعلم عن أسماء الأشخاص الذين شملهم برنامج الرعاية الاجتماعية بالوزارة عليك القيام بالآتي:-