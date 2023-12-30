شــنو أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023 الوجبة 32 PDF استعلم برقم الهوية الخاص بك العراق “momd.gov.iq”

منحة المليون ونصف للعائدين لقد تم إطلاق منحة المليون ونصف للعائدين سنة ٢٠٢١، حيث أن الهدف الأساسي من هذه المنحة هو صرف مبالغ مالية للأسر العائدة إلى المناطق التي كانت تسكنها من قبل، حيث أن نبلغ المنحة يصل إلى ١٢٠٠ دولار لكل عائل أسره، ويستمر صرف المنحة عن طريق البطاقة الذكية.

الوجبة الجديدة من أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

لقد قامت وزارة الهجرة العراقية بإصدار إعلان خاص بأسماء منحة المليون ونصف للعائدين لعام ٢٠٢٣، وتتضمن المنحة حوالي ٣ الأف أسرة حاملة للجنسية العراقية، وفور الإعلان عن الأسماء بدأت هذه الأسر بصرف المنحة وبلغ عدد الأسر التي قامت بصرف هذه المنحة حوالي ٨٥٣٦ أسرة وتستمر عملية الصرف، بالإضافة إلى إيداع المبالغ المالية المقرر صرفها للأسر العراقية يتم إيداعها في البطاقات الذكية الخاصة بـ عائل الأسرة.

الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

من خلال الرابط الرسمي المقدم من قبل وزارة الهجرة يمكنك الاستعلام عن أسماء الأشخاص الموجودين في منحة المليون ونصف، وهذه الخطوات توضح طريقة الاستعلام:-