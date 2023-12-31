“الوجبة الاخيرة pdf”.. كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، لايزال هناك بحث بشكل مكثف حول كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث من المقرر أن تعلن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي خلال ساعات من الآن، وبعدها ستقوم وزارة العمل العراقية بتحديد مواعيد صرف الرواتب لهم عبر المنافذ المخصصة لذلك، واليكم طريقة تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فتابعونا.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يرغب الالاف من المواطنين الفقراء في معرفة كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وخاصة كل من تقدم بطلب للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي خصصته وزارة العمل العراقية لمحدودي الدخل والارامل والمطلقات وغيرهم، وحاليا لاتزال اعمال الفحص جارية للتأكد من مدى استحقاق كل شخص لهذا الدعم، ويمكنك التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي:

الآن قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار الوجبة الاخيرة.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة في الاماكن المخصصة لها.

قم بالضغط على ايقونة “تحميل”.

ننتظر لحظات قليلة حتى يتم تحميل جميع الكشوف بصيغة PDF.

وأخيرًا نفتح الملف ونقوم بالبحث عن الاسم الرباعي.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ومن المقرر أن يتم رفع كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية خلال الساعات القادمة ليقوم كل مواطن بمعرفة هل تم اختياره من ضمن المشمولين أم لا، ولابد من أن يتوافر به تلك الشروط: