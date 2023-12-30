فرجي طفلك على القط والفار.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

كثرة عمليات البحث بشكل كبير عن التردد الجديد لقناة توم وجيري الجديد، حيث إن هذه القناة أصبحت من أهم وأبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، كما لاقت رواجًا كبيرًا وشعبية ضخمة نظرًا للمحتوى القيم التي تقوم على إذاعته من وقت إلى أخر، فضلاً عن أن العديد من الأطفال وأولياء الأمور من مختلف الشرائح بشكل كبير عن التردد الجديد للقناة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

جاء التردد الجديد لقناة توم وجيري الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 12149.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري 6/5.

خطوات استقبال قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يُرجى اتباعها من اجل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-