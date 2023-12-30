الان دعاء استقبال العام الجديد 2024 واجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد لجميع الأحبة والاقارب

دعاء استقبال العام الجديد 2024 تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك نظرا لاقتراب دخول العام الجديد، وهذا الدعاء يعبر عن امتنان الله عز وجل، وشكرهم لله العزيز على حياتهم وتوفيقهم للانتقال من عام قديم إلى عام جديد، وعندما تدق الساعة 12 منتصف الليل في يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، وعند حلول هذا الوقت المميز، يستكشف الناس فرصًا جديدة في حياتهم، ويرحب المسلمون بالعام الجديد بالدعاء والاستغفار سائلين الله الخير والرزق، ويتم تبادل التهنئة فيما بينهم.

دعاء استقبال العام الجديد 2024

يكثر العديد من المسلمين من ترديد دعاء استقبال العام الجديد 2024 خلال الأيام المقبلة، ومن أبرز هذه الأدعية مايلي:

اللهم اجعل عام 2024 بداية لرحلة جديدة من التقدم والتحديات المبهرة، وارزقنا القوة لتحقيق أحلامنا وتحويل آمالنا إلى واقع مشرق.

يا منان، اجعلنا ممن يستفيد من كل لحظة ويعمل على بناء مجتمعنا بالخير والمحبة.

اللهم ألهمنا الحكمة لاتخاذ القرارات الصائبة والرؤية لرؤية الخير في كل شيء.

واجعل هذا العام فرصة لتعمير الأمل ونشر السلام. آمين.

اللهم في في هذا العام، ارفع عنا الهموم والضغوط، وألبس قلوبنا بالطمأنينة والسكينة.

يا رب، اجعله عامًا يملأه الخيروالنجاح في كل ميدان، وارزقنا القوة لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات.

اللهم افتح لنا أبواب الرحمة والرضا، واجعله عام ختم فيه لنا بالبركات والفلاح.

يا حنان يا منان، اسمع دعاءنا واجعلنا من الشاكرين والمستغفرين، آمين.

حكم الاحتفال بالعام الجديد 2024

نتعرف على حكم الاحتفال العام الجديد 2024 من خلال الآتي:

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالعام الجديد يعتبر جائزًا ولا بأس به نظرًا لارتباطه بأصول دينية وأكدت أيضا على ضرورة احترام الآداب الإسلامية خلال الاحتفالات، والتحلي بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن ما يتعارض مع القيم الإسلامية.

أوضحت دار الإفتاء أن جواز الاحتفال بالعام الجديد يعود إلى طابعه الاجتماعي، وأن المشاركة فيه لا تعني الإقرار بجوانب دينية تخالف عقيدة الإسلام.

كما أشارت إلى مشاركة بعض الصحابة وعلماء الأمة في بعض المظاهر الاجتماعية لأعياد غير المسلمين مثل تناول طعامهم المخصص لهذه المناسبة دون أن يعتبر ذلك اعترافًا بما يتعارض مع عقائدهم الإسلامية.

تهنئة العام الجديد 2024

هناك العديد من الرسائل التي يمكن أن يتم تبادلها في هذه الأيام، وذلك من أجل تبادل الشعور بالسعادة تجاه قدوم السنة الجديدة، التي يتمنى فيها الجميع حدوث أشياء جيدة ورائعة سواء كان للنفس أو الأحبة أو لجميع الأصدقاء، حيث أن تبادل العبارات أو الصور يساعد في زيادة المحبة بين جميع الافراد في مختلف أنحاء العالم.