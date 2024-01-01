اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | تنزيـل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي spa gov iq

هل تنتظر قوائم اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة؟ بالطبع هذا هو السؤال المتداول بين جموع المواطنين العراقيين الباحثين عن أي معلومة تؤكد لهم قرب رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث إنه من المقرر أن يتم رفع تلك القوائم على موقع الوزارة أو من خلال منصة مظلتي لذا كل ما عليكم فعله هو معرفة شروط الانضمام، وكذلك كيفية التعرف على كشوفات الأسماء حين رفعها.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

إن هذا الدعم أثبت لجميع المحتاجين أن دولتهم العراق تفكر فيهم بقدر كبير حيث إنها قامت بتوفير مثل هذا الدعم في وجبته السابعة التي ينتظرها المستفيدون منه بلهفة شديدة، لذلك قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الدعم وكذلك كيفية الاطلاع على قائمة الأسماء التي من خلالها يتعرف الفرد على مكان صرف الدعم،من خلال تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

ولكن هناك مجموعة من الشروط لا بد من الاطلاع عليها إذا كنت ترغب في التسجيل لأول مرة في هذا الدعم، والتي تتلخص فيما يلي

يجب أن تكون من حاملي الجنسية العراقية.

لا بد من أن تكون مقيما بشكل دائم ذلك حدود دولة العراق في أي محافظة تابعة لها.

لا بد من أن تكون ضمن أصحاب الدخل المنخفض.

يفضل ألا يكون لديك أي سجلات عقارية وأصول ممتلكات.

ألا تكون قد قدمت على أي برامج من الدعم الموجودة داخل العراق.

تقديم كافة المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية وبيان واضح فيها كافة التفاصيل.

الاستعلام عن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد الاطلاع على قائمة الشروط التي تم وضعها بعناية كبيرة بهدف ضمان وصول الدعم للأشخاص الذين هم في حاجة له وجدنا أنه لا بد من أن لكم أيضا الخطوات الصحيحة التي من خلالها يتمكن جميع المستفيدين من معرفة اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، والتي جاءت على هذا النحو التالي: