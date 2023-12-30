رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالاسم أو الرقم القومي موقع وزارة الداخلية

فتحت وزارة الداخلية باب الاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة للالتحاق بالأكاديمية، حيث يتاح للمرشحين فحص نتائجهم باستخدام أرقام ملفهم والرقم القومي، يعكس هذا الإجراء التسهيلات التي تُقدمها الوزارة لتيسير عملية الوصول إلى النتائج بشكل فعال وسهل للطلاب المُتقدمين للالتحاق بالكلية.

اختبارات كلية الشرطة

قررت كلية الشرطة فتح باب التقديم للالتحاق بالكلية، حيث كان ذلك متاحًا للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65%، وكانت فترة التقديم في 16 يوليو الماضي، بعد موافقة وزير الداخلية اللواء ( محمود توفيق )، على قبول دفعة جديدة من الطلبة، يأتي هذا القرار في إطار سعي الكلية لتوفير فرص التعليم العالي للشباب المهتمين بمجال الشرطة.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالاسم

أوضح اللواء هاني أبو المكارم أن إعلان النتائج سيتم عبر إرسال رسالة نصية وإجراء اتصال هاتفي إلى هواتف الطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عملية التواصل وإعلان النتائج بشكل فعال، حيث يتيح هذا النظام الاتصال المباشر للطلاب المقبولين بالحصول على المقاعد في الأكاديمية.

رابط الاتعلام عن نتائج المقبولين : https://moi.gov.eg

كشف اللواء هاني أبو المكارم أن إجمالي عدد المتقدمين في كلية الشرطة للعام 2024 بلغ 53,145 طالبًا، حيث وصل 12,962 طالبًا إلى مرحلة اختبار الهيئة، ومن هؤلاء تم قبول 2,950 طالبًا بنجاح للانضمام إلى صفوف الكلية، يعكس هذا الرقم جهود الطلاب المتميزين والمؤهلين الذين اجتازوا مراحل الاختبار بنجاح لتحقيق حلمهم في الالتحاق بكلية الشرطة.