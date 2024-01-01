محدش هيضحك عليك.. اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 + سعر السكر والزيت النهاردة بكام في التموين

أيام قليلة تفصلنا عن معرفة تفاصيل اسعار السلع التموينية الخاصة بشهر يناير من العام الجديد 2024 لا سيما أن المواطنين عادة ما يقومون بالبحث بشكل مكثف حول أسعار السلع التموينية حينما يقتربون من بدايات شهر ميلادي جديد، حتى يعلموا مقدار الزيادة أو النقصان في أسعار السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية الموجودة داخل منافذ التموين، لذلك قررنا أن نوضح لكم قائمة متوسط أسعار السلع التموينية التي من خلالها يختار المواطن ما يلزمه من احتياجات أساسية لا غنى عنها.

اسعار السلع التموينية

إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد في الوقت الحالي لتنظيم عمليات ضخ السلع الغذائية داخل منافذ التموين نظرا لكوننا أصبحنا على مقربة من بداية شهر يناير، لا سيما أن هذه السلع يتم صرفها بأسعار مخفضة بشكل كبير عن شرائها من المحال التجارية المختلفة، وهذا ما تأكدنا منه خلال الأزمة التي عايشناها بخصوص السكر.

علما بأن كل مواطن يستطيع خلال الشهر من أول يوم فيه حتى نهايته وبداية شهر جديد أن يقوم بصرف السلع الغذائية الخاصة به، من خلال التوجه إلى أقرب منفذ لبيع السلع التموينية على أن تتلخص اسعار السلع التموينية فيما يلي:

سجل سعر المكرونة 400 ج وصل في منظومة التموين ما يقرب من 6.50 جنيهات. أما فيما يخص العدس المجروش، فإن هناك حالة من الثبات في سعر الكيس ذو وزن 500 جرام حيث وصل إلى 21 جنيهاً. على أن يصل سعر زجاجة الزيت سعة 800 مل إلى ما يقرب من 30 جنيهاً للزيت الخليط. أما فيما سعر كيلو الدقيق الورق أو البلاستيك حوالي 18 جنيهاً. على أن يكون سعر كيلو السكر حوالي من 13 جنيهاً. وكذلك وصل سعر المسلي الصناعي وزن 800 ج لحوالي 36 جنيهاً. كيس سائل غسيل الأواني سجل ما يقرب من 3 جنيهات بوزن 80 جرام. سعر المربى الأنواع وزن 350 ج سجلت حوالي 16 جنيهاً. أما فيما يخص سعر كيس شاي ناعم بوزن 40 ج، في منظومة التموين فإنه متوفر بسعر 5 جنيهات.

أوراق استخراج بطاقة التموين

بعدما استطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية من توفير كافة السلع التي يحدث فيها نقص داخل المحال التجارية وجد الكثير من الأشخاص أنه لا بد من أن يكون لديهم بطاقة تموين، تكفل حقوقهم الاستهلاكية من المنتجات الغذائية وغير الغذائية كما أن اسعار السلع التموينية البسيطة قد شجعتهم على ذلك.

ومنها فإن المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة تتلخص فيما يلي: