الآنpdf.. تحميل جميع أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق من خلال الموقع الرسمي spa.gov.iq
أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023
زادت عملية البحث خلال الأيام الماضية عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023؛ ذلك البرنامج الذي يُعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين لاعانتهم على ظروف المعيشة الصعبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد. ومن خلال موقعنا؛ نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، وشروط القبول للحصول على الدعم.
رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023
أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا عبر منصة مظلتي؛ تلك المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها لتوفير وقت وجهد المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية من خلالها. ونعرض خلال السطور التالية الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023:
- الدّخول على رابط منصة مظلتي.
- الضّغط على الخدمات الإلكترونية.
- النّقر على خدمة الحصول على أسماء المشمولين بالمساعدة الاجتماعية.
- يجب عليك تحديد الوجبة المطلوب الاستعلام عنها؛ وهي الوجبة التاسعة.
- النّقر على كلمة استعلام.
- القّيام بتحميل ملفات أسماء المقبولين في برامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بصيغة pdf.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق
حددت الجهات المسؤولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة حتى يتمكن المواطن من الحصول على الدعم؛ وقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية.
- الإقامة الدائمة في العراق.
- يُشترط أن يكون عدد أفراد الأسرة الواحدة التي ترغب في الحصول على الدعم أربعة أفراد على الأقل.
- يجب القّيام بعمل التسجيل المسبق في الشؤون الاجتماعية العراقية.
- أن تكون الأسرة بلا شخص يعولها.
- تقوم الجهات المسؤولة بقبول الحالات التي تعاني من وجود إعاقة جسدية أو عقلية.
- ألا يكون لدى مقدم الطلب أي ممتلكات عقارية أو غيرها من الممتلكات ذات القيمة العالية.
- كما يجب مراعاة تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تفيد أهلية الشخص لاستحقاق الحصول على الدعم بعد اعتمادها من قِبل الجهات المختصة في دولة العراق.