الآنpdf.. تحميل جميع أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق من خلال الموقع الرسمي spa.gov.iq

زادت عملية البحث خلال الأيام الماضية عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023؛ ذلك البرنامج الذي يُعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين لاعانتهم على ظروف المعيشة الصعبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد. ومن خلال موقعنا؛ نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، وشروط القبول للحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا عبر منصة مظلتي؛ تلك المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها لتوفير وقت وجهد المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية من خلالها. ونعرض خلال السطور التالية الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023:

الدّخول على رابط منصة مظلتي.

الضّغط على الخدمات الإلكترونية.

النّقر على خدمة الحصول على أسماء المشمولين بالمساعدة الاجتماعية.

يجب عليك تحديد الوجبة المطلوب الاستعلام عنها؛ وهي الوجبة التاسعة.

النّقر على كلمة استعلام.

القّيام بتحميل ملفات أسماء المقبولين في برامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بصيغة pdf.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق

حددت الجهات المسؤولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة حتى يتمكن المواطن من الحصول على الدعم؛ وقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي: