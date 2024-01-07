أخر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على نايل سات الناقل الحصري للدوري المصري

يتطلع عشاق الكرة المستديرة معرفة ترددات القنوات الرياضية لضمان متابعتهم لكافة المباريات والبطولات في عالم كرة القدم والرياضات الأخرى، حيث يرغبون في الحصول على ترددات قنوات محددة، مثل تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة، كما يسعى موقع ( البديل ) إلى تلبية تطلعات المتابعين والقراء، حيث تقوم بتوفير الترددات المحدثة بشكل مستمر، لذا نوضح في هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على نايل سات

تهتم قناة أون تايم سبورت اهتمامًا خاصًا ببث مباريات الدوري المصري، لذا يرجى العلم بتردد القناة لتمكين الجماهير من الاستمتاع بتغطية شاملة لأحدث الأحداث الرياضية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات

حيث تنقل كافة أخبار النادي الأهلي في جميع الألعاب الرياضية ( كرة القدم – السلة – كرة اليد – غيرها )، بجانب نقل بعض مباريات الفريق في كافة الرياضات، كما تمتلك مجموعة من المذيعين المميزين في أكثر من برنامج يذاع يوميا.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11747.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : H أفقي.

تردد قناة الزمالك

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

برامج قناة أون تايم سبورت