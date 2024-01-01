pdf گشُۆفَآت المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي العراقية

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة عمليات بحث على نطاق واسع حول الاستعلام عن الأسماء الخاصة بالرعاية الاجتماعية وهي إحدى المبادرات التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة ودعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها العراق في الوقت الحالي بل والعالم أجمع، حيث صرحت وزارة المالية أنه بإمكان الاستعلام والبحث عن أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا من ضمن المستحقين من تلك المبادرة من عدمه وذلك عن طريق أحد المنصات الإلكترونية والتي تسمى مظلتي التي قامت الوزارة بتدشينها.

مستحقي دعم الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة المالية العراقية بأنها ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالإعلان رسميًا عن الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي وبإمكان المواطنين البحث والاستعلام عما إذا كانوا من ضمن المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية من عدمه من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة حيث يحب الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية واختيار برامج الرعاية الاجتماعية، والدخول إلى رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها، انتظر لحظات بسيطة و ستظهر على الشاشة قوائم كاملة بأسماء المستفيدين لذلك الدعم، ويمكن الاستعلام عن اسمه باستخدام الرقم الوطني الخاص به.

شروط استقال دعم الرعاية الاجتماعية

بينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط لاستحقاق الرعاية الاجتماعية منها أن يكون المتقدم عراقي المنبع وأن لا يقل عمره عن 16 عام ويزيد عن 55 سنة، يجب ألا يكون لدى المتقدم حساب بنكي، ولا يكون لديه أية سجلات تجارية، ولا يقل عمر السيدات عن 16 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وأن تكون من المقمين داخل الأراضي العراقية.