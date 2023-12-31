لولو الشطورة .. تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 Wanasah Baby اسمع أجمل الأغاني

تعتبر قناة وناسة من بين أفضل القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، حيث نجحت في جذب شعبة كبيرة من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي، وسبب هذا النجاح تقديمها محتوى جذابًا وحصريًا ومتنوعًا، تشمل محتويات القناة العديد من الأغاني والأناشيد المميزة، بالإضافة إلى فيديوهات شيقة وبرامج تعليمية متميزة.

قناة وناسة

تتميز القناة بالاهتمام بتقديم العادات العربية والإسلامية، حيث تسعى إلى ترسيخ هذه القيم في أذهان الأطفال من خلال برامجها وأناشيدها الممتعة، حيث يعتبر ذلك جزءًا من مسؤوليتها في تقديم ترفيه آمن وتعليم ممتع للأطفال، مما يجعلها خيارًا محبوبًا للعائلات في المنازل.

تردد قناة وناسة الجديد

التردد : 11430.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة : HD.

القمر الصناعي : النايل سات.

اسم القناة في جهاز الاستقبال : وناسات بيبي Wanasah Baby

أجمل أغاني قناة وناسة للأطفال

وين الأحمر يا لولو.

أنا جوعان.

الله يهديك يا ميدو.

قمر قمر سيدنا النبي.

لولو الشطورة.

لولو عايز ماما.

ميدو ضرب لولو.

لولو صارت شرطية.

ترددات قنوات أطفال