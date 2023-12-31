رعاية اجتماعية السماوة استعلم الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية عبر موقع وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بات الكثيرون يبحث عنها، والتي أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق أكدت أنها حريصة على إنهاء مراجعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين بالدعم، لتنشر بعد ذلك الأسماء على موقع وزارة العمل ليتمكن الجميع من الاطلاع على حالتهم وأنهم ضمن المشمولين بالرعاية أم لا، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على موعد إعلان أسماء الشمولين بالرعاية.

موعد صرف الوجبة الأخير من الرعاية الاجتماعية

أكدت الوزارة على الانتهاء من مراجعة كافة طلابات المتقدين للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتم اختيار الحالات الأشد احتياجًا، والموافقة للشروط، وخلال الساعات القادمة سيتم إعلان الأسماء عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومنصة مظلتي ليتمكن بعد ذلك المشمولين بالرعاية الاستعلام عن أسمائهم والاطلاع على حالة استحقاقهم، ليتمكنوا بعد ذلك من صرف الدعم.

شروط المشمولين في رعاية اجتماعية السماوة وباقي المحافظات

فيمَا يتعلق بشروط الحصول على برنامَج الرعاية الاجتماعية، فقد تم تحديد هذه الشروط من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو التالي: