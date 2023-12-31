رعاية اجتماعية السماوة استعلم الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية عبر موقع وزارة العمل
رعاية اجتماعية السماوة
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بات الكثيرون يبحث عنها، والتي أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق أكدت أنها حريصة على إنهاء مراجعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين بالدعم، لتنشر بعد ذلك الأسماء على موقع وزارة العمل ليتمكن الجميع من الاطلاع على حالتهم وأنهم ضمن المشمولين بالرعاية أم لا، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على موعد إعلان أسماء الشمولين بالرعاية.
موعد صرف الوجبة الأخير من الرعاية الاجتماعية
أكدت الوزارة على الانتهاء من مراجعة كافة طلابات المتقدين للحصول على الرعاية الاجتماعية، وتم اختيار الحالات الأشد احتياجًا، والموافقة للشروط، وخلال الساعات القادمة سيتم إعلان الأسماء عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومنصة مظلتي ليتمكن بعد ذلك المشمولين بالرعاية الاستعلام عن أسمائهم والاطلاع على حالة استحقاقهم، ليتمكنوا بعد ذلك من صرف الدعم.
شروط المشمولين في رعاية اجتماعية السماوة وباقي المحافظات
فيمَا يتعلق بشروط الحصول على برنامَج الرعاية الاجتماعية، فقد تم تحديد هذه الشروط من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو التالي:
- اشترط الوزارة أن يكون المستفيد من الدعم عراقي الجنسية.
- وأن يكون المستفيد من الرعاية الاجتماعية ليس لديه عمل في القطاع العام أوالخاص.
- كما أكدت على أن سن الرجال المشمولين بالرعاية يتراوح بين 18 سنة إلى 60 سنة.
- أما النساء فوضعت ضمن شروط قبولهن أن تتراوح أعمارهن ما بين 15 سنة إلى 55 سنة.
- كما يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد أو أزيد من ذلك، إلا أن يكون من الحالات الخاصة التي أعلنت عنها الوزارة.
- أن لا يمتلك المتقدم أصول أوعقارات بمبالغ كبيرة.