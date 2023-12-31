عاجل.. تأخير موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق يناير 2024 لهذا السبب والإيداع في هذا اليوم

المتقاعدون والمتقاعدات في العراق يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر، حيث أيام ويتم صرف راتب التقاعد عن شهر يناير، حيث من المفترض أن الموعد الرسمي للصرف هو اليوم الأول من الشهر الميلادي، فدعونا نوضح لكم موعد صرف الرواتب بعد تأخير صرفها وما سبب التأخير؟ فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين يناير

يتم توزيع رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتأخر الموعد إن صادف يوم عُطلة رسمية، ونقلًا عن بعض الصحف العراقية، فإنه سيتم صرف الرواتب مساء يوم الثلاثاء القادم الثاني من شهر يناير من عام 2024، حيث عزا المصدر الرسمي أن التأخير سببه مصادفة اليوم الأول من كانون الثاني عُطلة رسمية، حيث رأس السنة الميلادية في العراق.

إذن الموعد النهائي لصرف الرواتب للمتقاعدين في العراق هو الثلاثاء 2 من يناير 2024

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وفي سياق متصل قد سبق أن أعلن وزير العمل العراقي أن رواتب المتقاعدين رُفعت غلى مبلغ 500 ألف دينار عراقي، وذلك بعد أن كانت 400 ألف دينار عراقي، وذلك لمن يقل راتبهم عن مليون دينار عراقي، وهذه الزيادة لم يتم تطبيقها بعد، حيث قيل أن الزيادة سوف يبدأ العمل بها مع تطبيق قانون العمل الجديد، لذا انتظروا تلك الزيادة بأقرب وقت ممكن.

وتلك الزيادة سيستفيد منها الطلاب بالمدارس وأيضًا الجامعات، وأيضًا الآباء والأمهات والمطلقات المنفصلات، وكذلك السيدة الغير متزوجة، والتي لم تحصل على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق، أي من يقل راتبهم عن مبلغ مليون دينار.