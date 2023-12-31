رابط نقل النفوس في عموم محافظات العراق 2024 عبر موقع وزارة الداخلية

نقل النفوس خدمة تقدمها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين بهدف مساعدتهم في إجراءات النقل لمحل إقامتهم وأعمالهم بين المحافظات العراقية دون أي جهد أو انتقال إلى السجلات وبذل الوقت والجهد، لذلك وفرت الوزارة التقديم عبر الإنترنت من اكثر من منصة، وكما يمكنك أيضا الاستعلام عن أسما وجبة نقل النفوس عبر موقع وزارة الداخلية أو من خلال منصة حكومة المواطن، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن نقل النفوس.

خطوات الاستعلام على قوائم نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق 2023

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن جميع الخِدْمَات الإلكترونية التي تقمها الحكومة العراقية، ومنها الاستعلام عن أسماء المشمولين في وجبة نقل النفوس الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة، حيث يمكن الاستعلام عنها باتباع التالي:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية. ادخل رمز التحقق واضغط على يقيم. بعد الدخول إلى موقع الوزارة اضغط على “أسماء نقل النفوس”. ادخل البيانات المطلوبة ومن ثم قم بتحميل الكشوفات على حسب المحافظة التابع لها المتقدم. بعد تنزيل المِلَفّ قم بفتحه واستعلم عن الاسم الذي تريد.

موعد إعلان أسماء المشمولين بوجبات نقل النفوس

يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في وجبات نقل النفوس بشكل دوري، وعادة ما يتم الإعلان عن الوجبة الجديدة كل شهر.

ولكن عليك بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق عند التقديم، لكي يتم قبول طلبك وأن تتاكد من الشروط التي وضعته الوزارة بعناية،وكذلك عند الاستعلام حتى يتم تحميل الكشوفات الخاصة بالمحافظة التي ترغب في معرفتها بشكل صحيح.