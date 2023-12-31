بعد القرعة الإلكترونية.. وزارة الدفاع اسماء المقبولين بصفة جندي 2024 والاستعلام عبر mod.mil.iq

البحث قائم من قبل المواطنين في العراق في الوقت الحالي عن وزارة الدفاع اسماء المقبولين بصفة جندي، حيث يتساءل الكثيرون عن اسماء المقبولين على رتبة جندي بعد أن قام وزير الدفاع العراقي بإجراء القرعة للمواطنين المتقدمين للتطوع بالجيش العراقي، فدعونا نوضح لكم أسماء المقبولين وكيف يمكن الاستعلام عنهم، فضلًا تابعوا معنا.

وزارة الدفاع اسماء المقبولين بصفة جندي

قام رئيس أركان الجيش العراقي بالحضور إلى القرعة الإلكترونية وتم ختيار الجنود المتطوعين على صنف جندي للعمل بالقوات الخاصة العراقية، حيث بعد انتهاء القرعة سوف يتم إرسال رسائل نصية إلى المواطنين على الجوال بالقبول، لهذا راقبوا الجولات الخاصة بكم، ومن سيتم قبوله بالتطوع على رتبة جندي سيتم إرسال رسالة نصية له، علمًا بأن عدد المطلوبين هم 10 آلاف جندي.

رابط وزارة الدفاع اسماء المقبولين بصفة جندي

أجرى رئيس أركان الجيش العراقي القرعة الخاصة بالمقبولين على صفة جندي أمس السبت الثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2023، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم إتاحة المشمولين بكشوفات pdf عبر وزارة الدفاع العراقية، مع العلم أن الأسماء المقبولة سيتم مراستلهم على الهاتف الجوال.

مع العلم أن القرعة حضرها عدد من السادة المسؤولين، والذي تم الإيضاح أن الأولوية في القبول ليس للتسجيل المبكر وإنما من أبناء الجيش العراقي، حيث الأولوية لأبناء الشهداء لأبطال الجيش العراقي، بجانب الأقليات من الشبك والأيزيدي والمكون المسيحي، لهذا انتظروا إعلان النتائج عليكم في القريب العاجل.

موعد إعلان أسماء المقبولين في وزارة الدفاع

تم اعتماد القرعة الإلكترونية بشكل رسمي من قبل وزير الدفاع العراقي، ولم يتم تحديد موعد الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المقبولين على صفة جندي، ولكن متوقع الساعات القادمة أن يتم الإعلان عن المقبولين، سواء عبر رسائل الجوال، أو من خلال موقع وزارة الدفاع العراقية على الشبكة.