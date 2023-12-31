تحميل كشوفات pdf.. اسماء الرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2023 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2023، ينتظر المواطنين رفع جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والأخيرة لسنة 2023، وبدأ وزارة العمل استعداداتها من الآن لسرعة إعلان المشمولين لجميع المحافظات للمتقدمين من الرجال والنساء.

كما أتاحت الوزارة فتح عملية التسجيل خلال هذه الفترة للنساء وحالة وجود دفعة جديدة يتم مراجعة طلبات التسجيل الأولى وقبول أكبر عدد من الفئات الأكثر استحقاقاً والتي تنطبق عليهم الشروط، العد التنازلي على نهاية 2023 ولن يتبقى سوى ساعات ويهل علينا عام جديد ومع حلوله تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات جديدة وهذا ما صرحت به الساعات الماضية أنها تفجر مفاجئات كثيرة تتعلق بالدعم، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2023

تحصلون على الأسماء بعد الإعلان عنها مباشرةً وكل ما عليكم سوى الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. اختيار دعم الرعاية الاجتماعية. يطلب منك اختر الدفعة التي تبحث عنها. ثم تسجيل اسم المحافظة. رقم الهوية الوطنية. الضغط على تحميل.

موعد رفع كشوفات pdf للمشمولين بالرعاية الدفعة السابعة

حسب ما وردنا من معلومات الساعات الماضية أن الوزارة تعلن عن موعد بدء تحميل كشوفات المشمولين من الدفعة السابعة عبر المواقع الرسمية ومنصة مظلتي، ويحدث هذا في الأسبوع الأول من شهر يناير 2024، وبعد الانتهاء من رفع جميع الكشوفات سوف تعلن الوزارة عن حقيقة وجود دفعة ثامنة ومن هم الفئات الأكثر استحقاقاً بتلك الدفعة، ونوهت الوزارة من قبل أن مطابقة الشروط يساعد الوزارة على قبول الطلب وعدم استبعاده ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم عراقي و مقيم بالبلد دائماً وأن يكون المتقدمين غير مستفيدين من أي معاشات اجتماعية ولا يوجد لديهم أي أصول أو سجلات تجارية ولا تقل أعمارهم عن 16 عام ولا تزيد عن 60 عام.