موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 بالمملكة العربية السعودية جميع الصفوف حسب التقويم الدراسي

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445، تجرى عملية بحث كبيرة الآن على محركات جوجل من الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية حول الموعد الرسمي لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، تعتمد وزارة التربية والتعليم السعودية على تطبيق نظام الثلاثة فصول لتحسين مستوى الطالب، كما يستهدف نظام الثلاثة فصول دراسي أن يتم تقسيم المنهج إلى 3 أجزاء ويكون هناك جزء بسيط يؤدي فيه الطالب الاختبارات وهذا ما يجعل الأمر أسهل.

مما تطبيق وزارة التعليم بعض الاختبارات الشهرية البسيطة لمتابعة مستوى الطالب وهل هناك تحسن، حققت المنظومة التعليمية السعودية نجاح كبير يفوق كل التوقعات وهذا ما جعل نسب نجاح الطلاب أكبر كل عام، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 ترقبوا معنا.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445

يستعد الطلبة والطالبات من جميع المراحل التعليمية لتأدية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتحقيق أهدافهم والحصول على أعلى درجات النجاح، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الماضية اختبارات الشفوي من المرحلة الابتدائي وحتى الثانوية ومراحل الدمج، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية سابقاً عن موعد الاختبارات على أن تبدأ اليوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر الجاري 2023 وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع الموافق 4 من يناير 2024،لكن تم تأجيل موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وسوف تعقد رسمياً في 15 من فبراير، وتبدأ إجازة الطلاب للفصل الدراسي الثاني 22 من فبراير ولمدة عشرة أيام فقط.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث

حسب التقويم الدراسي التي وضعته وزارة التربية والتعليم السعودية، يبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد الموافق 3 من مارس، وسوف يتم استئناف الدراسة للحصول على إجازة عيد الفطر المبارك بدايةً من 28 مارس وتكون فترة الإجازة عشرة أيام، ويعود الطلاب إلى الدوام الدراسي الإثنين الموافق 15 من ابريل 2024 وينتهي الفصل الدراسي الثالث في 10 من يونيو 2024.