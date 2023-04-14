لا تروح ولا تيجي.. طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل وطرق السداد من خلال الموقع الرسمي (تفاصيل)

قامت الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل خلال الأيام الماضية، وهنا بدأ بحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة، والطرق التي يمكن استخدامها لدفع قيمتها. من خلال موقعنا؛ نقدم لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، وكيفية سداد قيمتها من خلال الطرق التي أعلنت عنها الشركة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

قام آلاف المواطنين خلال الأيام الماضية بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 بعد أن أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن إصدارها. كما أشارت الشركة إلى أن جميع المشتركين في خدمة التليفون الأرضي يجب عليهم سداد قيمة الفاتورة بدءًا من يوم الخامس عشر من أبريل 2023، مع منحهم فترة سماح بالسداد حتى يوم الرابع عشر من مايو 2023.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل عبر موقع شركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط، كما يمكن الاستعلام عبر الرقم الذي خصصته الشركة لتقديم أي استفسارات أو شكاوى وهو 19777.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

أتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات؛ وهي كالآتي:

الدّخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

القّيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة المتمثلة في كود المنطقة، ورقم التليفون.

النّقر على أيقونة أظهر الفواتير.

يظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بفاتورة الخط الأرضي الخاص بك.

خطوات سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

أتاحت شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لسداد قيمة فاتورة اشتراك الخط الأرضي، ونوضح خلال السطور التالية أهم طرق السداد التي قامت الشرطة بتقديمها للمستخدمين: