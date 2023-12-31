نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024 الترم الأول بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني

نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024، لقد بدأ الكثير من الطلاب بالبحث عن موعد اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من الاختبارات، يعيش الطلاب حالة من الترقب والانتظار لأن ظهور النتائج يشكل أهمية كبير وضمن حديث الآباء والأمهات خلال هذه الفترة، تمكن الطلاب من مختلف المراحل التعليمية من تأدية الاختبارات بعد تأجيل موعد الاختبارات عن موعده الرسمي ثلاثة أيام نظراً لوفاة الأمير صباح الأحمد

حيث انطلقت الامتحانات يوم الأحد الموافق السابع عشر من ديسمبر الجاري واستمرت فترة الامتحانات لمدة تسعة أيام وقد انهى الطلاب جميع الاختبارات وفقاً للجدول الزمني يوم الإثنين الموافق الخامس والعشرون من ديسمبر، كما سجلت الوزارة عدد كبير من الحضور عن السنوات الماضية ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح للعام الدراسي الجاري أعلى من العام الماضي نظراً لتحسن الاوضاع، تابعوا معنا وسوف نتعرف سوياً على نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024.

نتائج الطلاب في الكويت 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن استقرار الأوضاع داخل لجان الكنترول وتتم الآن عمليات التصحيح من قبل فريق مختص تم اختيار بشكل دقيق لكي يحرص على عدم حدوث أي أخطاء في درجات الطلاب ويحصل كل طالب على درجته بدون الشعور بأي ظلم، كما ينتقل فريق الكنترول إلى أعمال رصد الدرجات بعد انتهاء التصحيح مباشرةً ومن المقرر أن يتم إصدار النتائج خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لتصريحات الوزارة لأن التصحيح والرصد يستغرق ما بين 10 أيام إلى 15 يوم، وكشفت الوزارة رسمياً أن النتائج تكون متاحة إلكترونياً حسب الرقم المدني.

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