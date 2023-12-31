نتيجة طلاب الكويت بالرقم المدني 2023 لكافة صفوف النقل عبر موقع الالكترونيresults.moe.edu.kw

بدأ البحث عن نتائج الطلاب بالكويت بالرقم المدني 2023 على محركات البحث جوجل لمعرفة نتائج جميع مراحل الطلاب باستثناء الصف الثاني عشر، حيث ووفرت الوزارة طريقة الإستعلام عن النتائج بالرقم المدني بعد الإنتهاء من الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، و أعلنت أن ظهور نتائج الطلاب تتم من خلال الموقع الإلكتروني بإستخدام results.moe.edu.kw الرقم المدني.

نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023

بعد أن تم الانتهاء من جميع امتحانات الفتره الدراسية للطلاب خلال يوم الخميس 28/12/2023 في جميع المراحل التعليمية، وبدأت ظهور نتائج الطلاب بالكويت على الموقع الخاص بالوزارة فأصبح لجميع الطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي :

فتح موقع الوزارة الالكتروني من خلال رابطه الرسمي من هنا .

تسجيل الرقم القومى والرقم المتسلسل الخاص بالطالب.

النقر على خانة عرض الشهادة.

سيتم عرض النتائج للطالب مشاهدته مباشرة.

المدارس التي رفعت النتائج 2024

اوضحت الوزارة أن هناك العديد من المدارس التي أعلنت على النتائج الخاصة بالطلاب ، وهناك البعض التي يتم الإعلان عنها خلال ساعات قادمة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والتدقيق ورصد الدرجات حتى يأخذ كل طالب حقه، ويتم معرفة المدارس التي رفعت نتائجها عن طريق النقر على خانة المدارس التي رفعت هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت، فسوف يتم عرض جدول يظهر جميع أسماء هذه المدارس والمراحل التعليمية إلى جانب المكان التعليمي الذي تقع به المدرسة حيث تقدم الدولة هذه الخدمه بسبب الإهتمام الشديد بالعملية التعليمية لإخراج جيل ناجح ومتميز.