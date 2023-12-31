موعد صرف دعم ريف دفعة يناير 2024 ورابط الاستعلام والخطوات والشروط المطلوبة للتسجيل

بدأ المواطنين يكثفون عمليات البحث الفترة الأخيرة عن موعد صرف دعم ريف دفعة يناير 2024، وتحديداً بعد حصول المستفيدين على مستحقات دفعة شهر ديسمبر، كما يتساءل المواطنين هل يكون هناك تغييرات في نظام الدعم لأن الآونة الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة حول زيادة دعم ريف، ونؤكد لكم أن مسؤولي دعم ريف لم يقومون بالإعلان تلك الفترة عن أي زيادة جديدة لأن ميزانية البرنامج المقدرة لا تكفي وهذا لاتاحة فرصة لضم مواطنين جدد هم أكثر استحقاقاً للدعم وهذا ضمن خطة التطوير والموازنة التي يسعى لتحقيقها البرامج لرؤية 2030.

دعم الريف عبارة عن دخل شهري يحصل عليه المزارعين من المناطق الريفية وتحديداً أصحاب المشاريع الصغيرة، كما أن يضمن لتلك الفئة حياة مستقرة دون معاناة، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة موعد صرف دعم ريف دفعة يناير 2024.

موعد صرف دعم ريف دفعة يناير 2024

قام برنامج ريف بالإعلان عن بدء الاستعداد لعملية إيداع المبلغ النقدي المستحقة في حسابات المستفيدين بدايةً من الإثنين الموافق 1 من يناير 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 10 من يناير 2024، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالدعم والتسجيل في المنظومة من خلال الخطوات التالية

أولاً تسجيل الدخول على الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط ريف. ثم اختيار كلمة تسجيل دخول المتواجدة في الشريط العلوي للصفحة. إضافة رقم الهوية. تسجيل كلمة المرور. رمز التحقق. الضغط على دخول. اختر فئة الدعم. ملء استمارة التقديم والضغط إرسال طلب الدعم.

شروط أهلية دعم ريف الجديدة 2024-1445

أي منظومة دعم تحتاج إلى ضوابط وشروط قبول المتقدم لأن كل برنامج يستهدف فئة معينة ويعمل على سد احتياجاتها وتأتي شروط دعم ريف على النحو التالي:.