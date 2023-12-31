تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات مجاناً أفلام و أغاني للأطفال

نجد أن هناك الكثير من الآباء والأمهات يبحثون بكثرة عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بعد التحديث لضبطها على الجهاز وتشغيلها للأطفال كي يستمتعون بوقت فراغهم أمامها، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من القنوات المتخصصة في نقل محتوى للأطفال تتمتع بشهرة وشعبية واسعة، كما أنها تحظى على إعجاب جميع المتابعين،حققت القناة نجاح كبير للغاية ومازالت تهتم بنوعية المحتوى التي تقدمه للحفاظ على كيانها ومكانتها وسط القنوات الفضائية.

نجد أن اسم قناة توم وجيري يتردد على ألسنة الكثير من الأشخاص لأن القناة توقفت على الكثير من الأجهزة الفترة الأخيرة وهذا ما جعل اسم يعود مرة أخرى ويتصدر محركات البحث ضمن أهم القنوات، واليوم عبر موقعنا البديل وبناءاً على رغبتكم نقدم لكم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

القمر الصناعي نايل سات. التردد 11315 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة hd

خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الجهاز بعد التحديث 2024

تجدون اسم قناة توم وجيري على الجهاز لكن لا تعمل فكل ما عليكم إعادة تنزيل ترددها الجديد لعودة تشغيلها وكل منا عليكم اتباع ما يلي:

أولاً تشغيل جهازك ثم الضغط بالريموت على اعدادات عامة. ثم الضغط على ضبط يدوي. تعيين القمر الصناعي. إضافة التردد. الضغط على OK. وأخيراً تشغيل.

قناة توم وجيري الجديد 2024

منذ بداية انطلاق قناة وناسة وهي القناة المفضلة لدى الملايين من الأطفال تعمل بشكل مجاني وبدون اشتراك على القمر الصناعي نايل سات ولديها إشارة قوية جداً وهذا ما يجعل ضبطها سريع للغاية، تقدم القناة أغاني ترفيهية وأناشيد تعليم الأرقام والحروف والإطلاع على الألوان باللغة العربية والإنجليزية، كما تقدم القناة مجموعة من الرسوم المتحركة المميزة التي يفضلها الكثير من الأطفال وتعرض القناة باقة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية على مدار 24 ساعة بدون توقف.