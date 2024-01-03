هديتك في السنة الجديدة…. اعرف نصيبك من السلع التموينية+ قائمة أسعار السلع التموينية شهر يناير 2023 

بدأ البحث عن معرفة نصيب الفرد من التموين من قبل العديد من المواطنين لشهر يناير 2024 حيث ظهرت بعض الأخبار الخاصة بزيادة نصيب الفرد، ولكن أكدت وزارة الداخلية بعدم وجود أي قرار رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد وأنها مجرد شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فسوف نتعرف اليوم على التفاصيل الخاصة للفرد من التموين في شهر يناير لعام 2024 بالإضافة إلى أسعار السلع التموينية السنة الجديدة إليكم التفاصيل.

نصيب الفرد من التموين في يناير

ظهرت تصريحات خاصه بخصوص نصيب التموين في شهر يناير والتي تتمثل فيما يلي:

نصيب الفرد من سلع التموين هي 50 جنيه والتي تتعين بكونها واحد كيلو جرام من السكر وازازة الزيت.

تم تحديد نصيب الاسرة على الدعم المقدم ب 6 كيلو جرام من السكر.

توفر وزارة التموين فرصه لجميع المواطنين ويتم عن طريقها الحصول على السلع التموينية في اليوم الأول من شهر يناير 2024 والتي ستكون موجودة على جميع منافذ البيع المشهورة في كل محافظات مصر.

الأسعار الخاصة للسلع التموينية لشهر يناير 2024

جاءت أسعار السلع التموينية التي تم الإعلان عنها في شهر يناير المقبل لعام 2024 سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية: