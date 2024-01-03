أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024 الوجبة 32 خطوة بخطوة

لا شك أن وزارة الهجرة تعمل من خلال هذه المنح على مساعدة العائدين إلى العراق للحصول على حياة مستقرة كريمة ومواكبة الظروف الاقتصاديه الصعبه التي تمر بها البلاد، قامت وزارة الهجرة العراقية بإصدار اعلان عن الوجبة الجديدة رقم 32 التي احتوت على أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023، سيكون بدء الصرف عن طريق البطاقات الذكية، حيث بدأت جميع المواطنين الذين ذكرت اسمائهم بالبحث عن أسمائهم في هذه المنحة كما حددت وزاره الهجرة العراقية بعض الشروط اللازم من قبل المتقدم للحصول على منحة المليون ونصف للعائدين تابع عزيزي القارئ للنهاية للتعرف على كافه هذه التفاصيل.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

صرحت وزير الهجرة العراقية اطلاق الوجبة 32 من أسماء منحة المليون ونصف العائدين 2023 لجميع المواطنين العائدين الى منازلهم الاساسيه والتي تصل اعدادهم الى 8536 أسرة عراقيه كما أكدت أنه يتم صرف القيمة المالية لأسماء منحة المليون ونصف من العائدين 2024 بداية من 10 ديسمبر 2023 عن طريق إيداع المبالغ المستحقة في البطاقات الذكية لرب الأسرة.

أصبح عدد المستفيدين من هذه الوجبة 6500 أسرة طبقا للأسبقية والاولوية للعائدين الذين سيستفيدون منها هذه المنحة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية، حتى توفر عودة النازحين إلى مناطقهم في ظل هذه الظروف التي تعاني منها العراق جراء الصراعات.

تحميل أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

توجد عدة خطوات لكي يتم تحميل الأسماء التي ذكرت في الوجبة 32 من المشمولين في منحه النصف مليون العائدين من العراق وجاءت الخطوات كالاتي: