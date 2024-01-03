أصحاب المعاشات هيرقصوا من الفرحة .. جدول معاشات يناير 2024 لزيادة جديده

جدول معاشات يناير 2023 حيث ينتظر العديد من أصحاب المعاشات موعد صرف شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة طبقا لتصريحات رئيس الهيئه القومية للتامين الاجتماعي اللواء جمال عوض عن زيادة المعاشات الجديدة للحد الاقصى والحد الادنى، وسوف نتعرف اليوم على كل ما يخص زيادة المعاشات 2024.

زيادة المعاشات 2024

من جانبه، تحدث رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء “جمال عوض” عبر مداخلة هاتفية من خلال برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى إنه يوجد خطة طموحة بأن يحصل الشخص على 80% من راتبه بعد وصول سن المعاش موضحاً أن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات لعام 2024.

قيمة زيادة المعاشات 2024

وفقاً لما جاء من خلال حديث اللواء “جمال عوض بخصوص الزيادة الجديدة لمعاشات لشهر يناير جاءت الزيادة كلاتى:

10000 جنيه أصبح الحد الأقصى للمعاشات بدلا من 8720 جنيه.

1300 جنيه الحد الادنى للمعاشات بدلا من 1105 جنيه، فذلك اعتبارا من الأول من يناير 2024 لمن تنتهي خدمته.

كما تم زيادة الحد الادنى لاجر الاشتراك التأميني ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

جدول صرف شهر شهر يناير 2024

وصل أصحاب معاشات شهر يناير 2023 أكثر من 11 مليون مستحق وبدء صرف المعاش بالأمن من يوم واحد يناير 2024 ويستمر لمدة ستة أيام متتالية خلال الشهر يناير 2024.

أول أيام صرف شهر يناير 2024 سيكون خلال يوم الاثنين 1 يناير 2024 .

ثاني أيام صرف معاشات شهر يناير 2024 يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 .

ثالث أيام صرف معاش شهر يناير 2024 يوم الأربعاء 3 يناير 2024 .

أما عن موعد تنفيذ زيادة المعاشات 2024 سيتم تنفيذ قرار زيادة المعاشات بداية من شهر يناير

ونكون بذلك قد تعرفنا على موعد صرف معاشات يناير، وجدول صرف شعر يناير صرف شهر يناير بالزيادة الجديدة، بالاضافه إلى معرفة قيمة زياده المعاشات.